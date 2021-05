Repubblica Ceca-Serbia: Vucic, non dimenticheremo mai le parole di Zeman (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ceco Milos Zeman ha chiesto oggi pubblicamente scusa per il bombardamento Nato della Jugoslavia nel 1999. Lo ha fatto rivolgendosi al presidente serbo, Aleksandar Vucic, ricevuto oggi a Praga. Secondo Zeman, la Repubblica Ceca all'epoca aveva cercato alleati con i quali esprimere contrarietà al bombardamento, ma invano. Oggi ha quindi chiesto perdono al popolo serbo. Praga si era unita alla Nato soltanto pochi giorni prima, nello stesso marzo del 1999 e allora Zeman era a capo del governo. Le azioni della Nato furono secondo lui un errore o un atto di arroganza, mentre il suo sostegno all'iniziativa fu "una mancanza di coraggio". I serbi avevano espresso supporto per i cechi nel 1938 e nel 1968 e "noi li abbiamo ripagati bombardandoli. Ecco perché vorrei approfittare dell'opportunità per chiedere scusa personalmente", ha detto il capo dello Stato ceco. (Seb)