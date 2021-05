Roma: cadavere nel Tevere in località Centro Giano, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato segnalato questa mattina da un pescatore nel fiume Tevere in località Centro Giano a Roma. Il corpo era incastrato tra i tronchi e sul posto sono accorsi gli agenti della squadra fluviale di Roma e i vigili del fuoco. Dato le condizioni del cadavere non è stato possibile stabilire se si tratti di un uomo o di una donna e neanche del sesso. Indagini in corso.(Rer)