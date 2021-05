Difesa: Mariani (Mbda Italia), cooperazione europea cruciale per affrontare nuove tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun Paese o industria ha le capacità o la forza economica per affrontare le nuove tecnologie: la collaborazione, soprattutto a livello europeo, rappresenta un elemento fondamentale, e il Fondo europeo per la difesa giocherà un ruolo di “enabler” importante. Così Lorenzo Mariani, amministratore delegato di Mbda Italia, intervenuto oggi al webinar “Intelligence e difesa: la digitalizzazione delle operazioni militari” nel quadro della Intelligence Week organizzata da Vento e Associati. “Volendo parlare di tecnologie non si può non parlare di programmi: vorrei citare il Twister, un intercettore contro minacce ipersoniche a cui partecipano nazioni europee come Francia, Italia e Germania; e il Tempest, a cui per fortuna l’Italia ha deciso di aderire e che rappresenta il progetto della connettività per definizione”, ha detto. (Ems)