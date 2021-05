Emilia Romagna: Priolo, 100mila euro per lavori di sicurezza idraulica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è concluso nei giorni scorsi un importante intervento per la sicurezza idraulica, con il ripristino e il consolidamento della sponda dei due tratti franati del Rio Salso, a protezione della sovrastante strada comunale. I lavori, finanziati dalla Regione con 100mila euro, sono stati curati dal Servizio di Rimini dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile". Lo ha comunicato la Regione Emilia Romagna. L'assessore Irene Priolo ha dichiarato: “Si è trattato di un intervento necessario per garantire condizioni di massima sicurezza della circolazione stradale. Uno dei tanti mini-cantieri sparsi sul territorio regionale per rimediare ai danni del maltempo di cui si fa carico la Protezione civile al servizio della collettività”. (Ren)