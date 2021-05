Covid: Uecoop, ripartenza matrimoni salverà 1 mln di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono oltre un milione i posti di lavoro, fra diretti e indotto, nel settore dei matrimoni in Italia salvati dalla riapertura di feste e cerimonie dalla metà di giugno". E’ quanto ha afferma l’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento alle ultime decisioni del consiglio dei ministri tramite il nuovo decreto legge sulle misure legate all'emergenza Covid. Secondo Uecoop: "Nonostante la persistenza di alcune limitazioni, dal pass vaccinale ai tamponi, dalla distanza fra i tavoli all’elenco degli invitati con il Covid manager, la ripartenza delle cerimonie rappresenta una prima boccata di ossigeno per un comparto che con la pandemia ha visto cancellare quasi 1 matrimonio su 2 (-47,5 per cento) nel 2020 rispetto all’anno precedente con un crollo del 90 per cento del fatturato e un trend negativo che continua anche nel 2021 secondo Assoeventi". (segue) (Ren)