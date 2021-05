Roma: Rocca (Fd'I), bene Inps su recupero complesso immobiliare via Magliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inps si appresta a riqualificare il complesso immobiliare di via Agostino Magliani a Roma. Lo dichiara Federico Rocca responsabile romano degli enti locali di Fratelli d'Italia. "Da tantissimi anni a via Agostino Magliani, quartiere Colli del Sole nel Municipio XI c'è un immobile di proprietà dell'Inps rimasto abbandonato da quando è cessata l'attività di un supermercato. Oggi l'immobile si presenta in un evidente stato di degrado e più volte i cittadini hanno segnalato anche la presenza di senza fissa dimora, proprio per questo, dopo aver incontrato i residenti, ho ritenuto opportuno avviare un'interlocuzione con l'Inps per segnalare il problema e per capire se vi fosse in itinere un progetto per il recupero dell'immobile - spiega Rocca -. Pochi giorni finalmente è arrivata la risposta dell'Inps che si appresta a riqualificare il complesso immobiliare di via Agostino Magliani per destinarlo a nuovi servizi informatici e sostenere progetti per l'ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni in linea con la crescita dell'economia digitale. L'immobile sarà pertanto escluso da quelli destinati a reddito e convertito a valore strumentale. Il complesso immobiliare di via Agostino Magliani è stato individuato in base ad una serie di caratteristiche coerenti con tale nuovo sviluppo: immobile valido rispetto alla normativa urbanistica, utile collocazione urbana, spazi logisticamente funzionali per il personale e per le apparecchiature informatiche, sufficiente recinzione per criteri di sicurezza e ampie aree di parcheggio interno. I lavori di recupero e trasformazione inizieranno il prima possibile, saranno improntati a progettazioni green e con la prospettiva di migliorare l'impatto sul territorio. Il nostro auspicio – conclude Rocca – è che il progetto di riqualificazione parta nel più breve tempo possibile così da poter ridare una funzione e un decoro all'immobile che attraverso le nuove funzioni previste potrà rappresentare un valore aggiunto per il quartiere". (Com)