Omofobia: Malpezzi (Pd), a lavoro per approvare in tempi certi ddl Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvare in tempi certi il disegno di legge Zan contro l’omofobia. E’ questo l’obiettivo del Partito democratico al Senato. Il gruppo, spiega la presidente Simona Malpezzi, è “impegnato ad approvare il testo del ddl Zan uscito dalla Camera per dare al Paese una legge di civiltà che aspetta da 25 anni. Per questo, in commissione Giustizia, lavorerà per evitare qualsiasi manovra ostruzionistica, si opporrà all’unificazione strumentale dei testi e chiederà tempi certi di discussione e per l’approdo in Aula”. In commissione, durante l’ultima seduta, si è deciso di andare avanti solo con l'esame del ddl che porta la firma del deputato del Pd Alessandro Zan, già approvato dall’Aula di Montecitorio. Sullo stesso tema, poi, ci sono due testi del M5s, un altro del Pd, uno delle Autonomie e un altro ancora di Lega, Forza Italia, Udc e Cambiamo. Mantenendo separati i testi, il centrosinistra punta ad accelerare l'esame del ddl Zan, riducendo le possibilità di eventuali modifiche che imporrebbero il ritorno a Montecitorio per la terza lettura.(Rin)