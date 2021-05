Verona: ricercato per truffa e bancarotta fraudolenta, preso in Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato di Verona, in collaborazione con la seconda divisione del servizio centrale operativo e la partecipazione del fast team della divisione Sirene del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all’esito di una serrata attività di indagine coordinata dalla Procura Generale di Roma e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, ha localizzato e tratto in arresto un 63enne veronese, ricercato in campo internazionale dovendo espiare la pena di anni 12 mesi 11 e giorni 29 di reclusione in esecuzione di un ordine di carcerazione disposto dall’Ufficio esecuzioni penali. Nella giornata di oggi, a distanza di oltre sei mesi dall’arresto, avvenuto il 31 ottobre scorso, in una strada centrale della città di Capodistria (Slovenia), le Autorità slovene lo hanno consegnato all’ufficio della polizia di frontiera di Fernetti dove ad attenderlo c’erano i poliziotti della squadra mobile che gli ha notificato il provvedimento restrittivo. (segue) (Ren)