Repubblica Ceca-Serbia: Vucic, Praga è un importante partner commerciale

- La Repubblica Ceca è un importante partner commerciale per la Serbia: lo ha detto oggi da Praga il presidente serbo, Aleksandar Vucic. La Repubblica Ceca, ha aggiunto Vucic, diventerà presto l'ottavo partner commerciale della Serbia. "Se tutto ciò di cui si è discusso oggi a Praga si realizzerà, potrebbe diventare il sesto o il quinto partner commerciale", ha aggiunto il capo dello Stato serbo in una conferenza stampa congiunta con l'omologo ceco Milos Zeman. "Parleremo con gli imprenditori cechi e offriremo le migliori condizioni per investire in Serbia. Nei prossimi anni potremmo ottenere uno scambio commerciale di due miliardi di dollari", ha aggiunto Vucic che oggi ha avviato una visita di due giorni a Praga. (Seb)