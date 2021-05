Israele: giovedì 20 maggio il webinar di Ricostruire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 20 maggio alle ore 21, è in programma un webinar organizzato dell’associazione Ricostruire "per capire cosa sta accadendo in Israele". Sono previsti gli interventi di Marco Paganoni, professore di storia di Israele e direttore di "Israele.net", Claudio Pagliara, corrispondente Rai da New York e già corrispondente Rai da Gerusalemme, Carlo Panella, analista, Angela Polacco, israeliana che vive a Gerusalemme dal 1985. Introduce Stefano Parisi. (Com)