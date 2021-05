Ue: Gentiloni, sfruttare le tasse per priorità condivise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tasse possono essere utilizzate per promuovere le priorità politiche condivise. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Le tasse possono essere utilizzate per promuovere attivamente le nostre priorità politiche condivise: raggiungere la neutralità climatica, aumentare la nostra competitività digitale, migliorare la salute pubblica, affrontare la disuguaglianza nelle nostre società. Le tasse comportamentali o ambientali e un'efficace tassazione del reddito da capitale possono essere tutte parte della soluzione in questo caso", ha detto. Gentiloni ha ricordato che "su mandato del G20, sono in corso discussioni in seno all'Ocse da diversi anni su una riforma del quadro internazionale per l'imposta sulle società" e che queste discussioni si concentrano "su due grandi flussi di lavoro o pilastri: una parziale ridistribuzione dei diritti di tassazione per riflettere la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia; e una tassazione minima effettiva dei profitti delle multinazionali". (segue) (Beb)