Ue: Gentiloni, sfruttare le tasse per priorità condivise (2)

- L'Ue è stata "costantemente e fermamente" a favore di un accordo globale sulla riforma della tassazione internazionale. "Ecco perché accogliamo con grande favore l'impegno costruttivo dell'amministrazione (Usa, del presidente Joe) Biden in questi colloqui come uno sviluppo molto positivo. Ovviamente c'è ancora molto lavoro da fare per raggiungere un consenso globale in questi complessi colloqui, e siamo pronti a impegnarci", ha aggiunto Gentiloni. (Beb)