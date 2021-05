Umbria: Bori (Pd), vicini a mamma a cui hanno tolto figlio per alienazione parentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bori ha aggiunto: “In risposta all'interpellanza alla Camera dei deputati in materia di alienazione genitoriale il sottosegretario di Stato per la Salute, Adelfio Elio Cardinale, ha precisato che ‘in linea con la comunità scientifica internazionale, l'Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici’. La Suprema Corte di Cassazione italiana ha escluso la rilevanza processuale di tale sindrome, definendola priva di basi scientifiche. In un caso s'è pronunciata condannando un padre in sede penale per aver ‘volutamente e coscientemente messo in atto strategie e comportamenti tali da annullare nei bambini ogni possibilità di un rapporto con la madre’”. Il capogruppo Pd ha continuato: “Quando la giustizia arriva ad assumere la decisione, non certo facile, di strappare un figlio delle braccia di una madre già provata da violenze, e di trasferirlo in una casa famiglia perché egli si rifiuta di vedere il padre violento è segno evidente che è giunto il momento che la politica e le istituzioni si facciano carico di chiarire ciò che è alla base di queste dolorose vicende giudiziarie e si stringano intorno alle vittime". Quindi ha concluso: “L’assurdo riconoscimento della sindrome di alienazione parentale rischia di continuare a pregiudicare la vita di tanti bambini rimasti, loro malgrado, vittime di un sistema di regole che finisce per punire le donne e le madri che denunciano violenze, e i loro figli. Noi non possiamo che impegnarci per impedirlo”. (Ren)