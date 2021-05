Ue: Gentiloni, nuove regole contro elusione fiscale entro 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove regole contro l'elusione fiscale entro quest'anno ed entro il 2022 la proposta che alcune grandi società pubblichino le loro aliquote fiscali effettive. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Entro la fine di quest'anno, definiremo nuove misure contro l'elusione fiscale per contrastare l'uso abusivo di società di comodo, ovvero società con una presenza sostanziale assente o minima e un'attività economica reale. La Commissione proporrà nuovi obblighi di monitoraggio e rendicontazione fiscale per le società di comodo, in modo che le autorità fiscali possano rispondere meglio alla pianificazione fiscale aggressiva", ha detto. "Ed entro il 2022, proporremo che alcune grandi società che operano nell'Ue debbano pubblicare le loro aliquote fiscali effettive. Ciò fornirà ai cittadini una migliore panoramica del contributo fiscale apportato dalle grandi multinazionali nell'Ue e metterà in evidenza dove vengono effettivamente utilizzate strategie di pianificazione fiscale aggressiva", ha aggiunto Gentiloni. (segue) (Beb)