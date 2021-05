Regno Unito: Covid, decessi in calo al 99 per cento dopo seconda ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I decessi per Covid, in Inghilterra e Galles, sono diminuiti del 99 per cento dopo la seconda ondata dello scorso gennaio. È quanto emerge dai dati dell’Ufficio per le statistiche nazionali, che ha registrato un totale di 125 decessi fino al 30 aprile, rispetto ai 8.979 morti rilevati fino al 22 gennaio. “La maggior parte delle fasce d'età assistono ora al più basso numero di decessi in quasi otto mesi, dato che l'impatto combinato delle restrizioni e dei vaccini continuano a ridurre il numero di infezioni e ricoveri ospedalieri”, si legge nel rapporto. Una ricerca pubblicata la scorsa settimana dall’istituto di Salute pubblica britannico, inoltre, ha indicato che circa 11.700 decessi tra le persone oltre i 60 anni sono stati evitati fino al mese di aprile, grazie alle vaccinazioni anti Covid. (Rel)