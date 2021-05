Vaticano: domani webinar su fedi e evangelizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorre domani il trentesimo anniversario del documento “Dialogo e annuncio. Riflessioni e orientamenti sul dialogo interreligioso e l’annuncio del vangelo di Gesù Cristo”, pubblicato dal Pontificio consiglio per il dialogo Interreligioso e dalla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli. Il Pontificio consiglio terrà un webinar sul tema alle ore 10.00, con la partecipazione di diversi esperti e ricercatori. Si discuterà in particolare sull’applicazione del documento nei diversi contesti geografici all’interno del dialogo interreligioso. Inaugurerà l’evento il cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso. Seguirà il contributo del cardinale Michael L. Fitzgerald, presidente emerito del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso. Concluderà il cardinale Luis Tagle, prefetto della congregazione per l’evangelizzazione dei popoli.(Civ)