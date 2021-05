Giustizia: Bonafede (M5s), su ergastolo ostativo Parlamento sia compatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo permetterci che l'impianto normativo fortemente voluto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per contrastare l'azione delle mafie venga gravemente indebolito. Il Parlamento non deve perdere tempo. Lo sottolinea l'ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, esponente del Movimento 5 stelle, a margine della conferenza stampa di Montecitorio per la presentazione della proposta di legge per ridisegnare l'ergastolo ostativo alla luce della pronuncia della Consulta. "Per questo - aggiunge - il M5s ha depositato la sua proposta di legge e dobbiamo essere compatti come Parlamento, perché lo Stato deve tenere altissima la guardia nella lotta contro le mafie e deve essere unito in questo". (Com)