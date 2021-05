Sardegna: truffe agli anziani, Polizia locale nelle chiese per progetto “Io mi difendo, con la conoscenza e con la prudenza” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel materiale informativo, di facile lettura e che indica i numeri di emergenza da contattare per chiedere aiuto e un indirizzo mail, ci sono consigli molto pratici: mai dare soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati; non aprire a persone che non si conoscono e controllare sempre dallo spioncino. Usare sempre la catenella della porta se si devono ricevere pacchi o firmare documenti; bisogna fare particolare attenzione nelle vendite porta a porta ed evitarle quanto possibile. Se inavvertitamente si apre la porta a uno sconosciuto e ci si sente a disagio, meglio non perdere la calma e invitare l'estraneo a uscire, aprendo la porta e ripetendo l'invito a voce più alta, in modo che i vicini possano sentire e venire in aiuto. Un problema molto grave, e sul quale il Comando pone l'attenzione, è che il truffatore è normalmente una persona furba, che sa conquistare la fiducia della vittima, per tradirla poi a proprio vantaggio. Sfrutta il momento in cui la persona magari è distratta e agisce spesso all'uscita da una banca o da un ufficio postale. (Rsc)