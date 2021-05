Imprese: Silvia Ricci nuovo presidente del gruppo giovani di Assimpredil Ance per il triennio 2021-24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi Costruttori abbiamo la responsabilità di essere custodi dell'ambiente che ci circonda e saggi trasformatori del territorio in cui operiamo: questo impegno è particolarmente incarnato e sentito dai Giovani Imprenditori di Assimpredil Ance, che rappresentano il futuro del nostro settore”. Lo ha dichiarato Silvia Ricci, stata eletta oggi Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di Assimpredil Ance per il triennio 21-24. “Vogliamo creare un ponte tra le generazioni attraverso l’Innovazione tecnologica, che occuperà sempre più un posto di rilievo per la crescita e la competitività nelle nostre imprese – ha dichiarato Silvia Ricci – che hanno l’ambizione di essere precursori del cambiamento, in un territorio ricettivo agli stimoli e alle iniziative di sviluppo nazionale e internazionale”. Il coinvolgimento di giovani imprese e giovani imprenditori sarà fondamentale per apportare nuova linfa all'Associazione e per garantire il confronto e la continuità delle idee, costituendo uno degli obiettivi primari dell’impegno triennale del nuovo Consiglio direttivo del Gruppo Giovani, la cui visione generale e i progetti che saranno opportunamente rilanciati da un rinnovato approccio comunicativo digitale. (segue) (Com)