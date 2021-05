Imprese: Silvia Ricci nuovo presidente del gruppo giovani di Assimpredil Ance per il triennio 2021-24 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con entusiasmo ed energia – ha concluso Silvia Ricci – sono fiera di affrontare con l'intera squadra del nuovo Consiglio direttivo del Gruppo Giovani, questo importante compito, ringraziando chi ci ha preceduto per l’ottimo lavoro svolto, coesi nel perorare le cause e le istanze della categoria dei Costruttori, con l’approccio di giovani menti che sanno sognare e realizzare. “Alla nostra neo eletta presidente Silvia Ricci – ha dichiarato Luca Asti, Presidente uscente del Gruppo Giovani di Assimpredil Ance – lascio un testimone pieno di aspettative, ma anche la certezza di un Gruppo Giovani che sarà al suo fianco per sostenerla e dare all’Associazione un contributo originale”. “Il Gruppo Giovani rappresenta la forza più innovativa della nostra Associazione, che deve contribuire allo sviluppo di una visione più attenta alla crescita e al futuro – ha dichiarato Marco Dettori Presidente di Assimpredil Ance – ringrazio Luca Asti per il lavoro svolto nella sua presidenza e sono certo che Silvia Ricci saprà affrontare e vincere, insieme alla sua squadra, le sfide si presenteranno nei prossimi tre anni, supportando l’Associazione nel rilancio del settore dopo la tragedia della pandemia”. Affiancheranno Silvia Ricci il Vice Presidente Luca Casati e i Consiglieri Marco Bongermino, Violetta Breda, Daniele Gritti e Anne Shari Napoli. (Com)