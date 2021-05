Decreto Sostegni bis: Di Giorgi (Pd), su cultura e turismo direzione è corretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Sostegni bis "va nella direzione più volte auspicata dal Partito democratico, con un'attenzione particolare per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e della cultura". Lo dichiara Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera. "Sulla scuola - continua - l'attenzione è concentrata sulle riaperture di settembre, che rappresentano l'obiettivo da non mancare assolutamente, oltre a interventi in favore delle regioni con maggiori difficoltà, per garantire istituzioni scolastiche all'altezza delle sfide che ci attendono". "Avevamo chiesto un'attenzione particolare per coloro che maggiormente hanno sofferto durante la pandemia. Il governo Draghi, anche con questo decreto, va nella giusta direzione, dimostrando un'attenzione e una sensibilità su questi temi che ci fanno ben sperare anche in un'ottica di medio periodo. La scuola, l'università, il turismo, la cultura - conclude Di Giorgi - sono i pilastri da cui ripartire". (Com)