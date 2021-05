Migranti: von der Leyen, Ue solidale con Ceuta e la Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è solidale con Ceuta e la Spagna: sono necessarie soluzioni comuni dell'Ue per la gestione dei flussi migratori. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando la vicenda in corso nell’exclave spagnola, da ieri presa d’assalto da migliaia di migranti. “Ciò può essere ottenuto con un accordo sul nuovo patto sulle migrazioni. Sono fondamentali partenariati più forti basati sulla fiducia reciproca e impegni comuni con partner chiave come il Marocco”, ha scritto von der Leyen. (Beb)