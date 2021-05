Serbia-Kosovo: ambasciatore tedesco a Pristina, accusa di genocidio è "passo problematico" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro ha reso omaggio nei giorni scorsi al memoriale delle persone scomparse in occasione del Giornata nazionale delle persone scomparse durante il conflitto in Kosovo. "Le vittime di sparizioni forzate devono essere parte della responsabilità istituzionale e delle attività civiche. Ci mancano tutte, mancano a tutti noi, soprattutto le loro famiglie, ma non solo le loro famiglie ma alla nostra società, alla nostra gente, al nostro Stato, al nostro futuro", ha affermato Kurti secondo quanto riportato dai media kosovari. All'evento, Kurti era accompagnato dalla presidente della Repubblica del Kosovo, Vjosa Osmani e dal presidente del Parlamento kosovaro, Glauk Konjufca. (segue) (Seb)