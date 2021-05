Balcani: Della Vedova partecipa a riunione con ministri Esteri di di Albania e Nord Macedonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri Benedetto Della Vedova ha preso parte ieri a una riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Ue, con la partecipazione degli omologhi di Albania e Macedonia del Nord. Al centro dell'incontro virtuale, si legge in una nota, uno scambio di vedute sulle dinamiche, domestiche e regionali, nei Balcani Occidentali e sulle strategie per ottimizzare la cooperazione con l'Unione e avanzare nel percorso di allargamento. Presenti alla riunione anche il Segretario Generale del Servizio europeo per l'azione esterna Sannino e il Rappresentante Speciale per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali Lajcak. In apertura, il Sottosegretario ha espresso apprezzamento per il consenso ampio registrato in occasione del Consiglio Affari Esteri del 10 maggio scorso, circa la necessità di inviare un messaggio chiaro e forte sull'impegno dell'Unione europea nei Balcani occidentali, che deve declinarsi in un processo di allargamento serio e credibile. (segue) (Com)