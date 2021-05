Balcani: Slovenia, domani riunione dei leader dell'iniziativa di Brdo-Brioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del suo decimo anniversario, domani a Brdo pri Kranju, il presidente della Slovenia Borut Pahor ospiterà la riunione dei leader dell'iniziativa Processo Brdo-Brioni. All'incontro formale parteciperanno Zoran Milanovic, presidente della Croazia; Ilir Meta, presidente dell'Albania; Milo Dukanovic, presidente del Montenegro; Vjosa Osmani, presidente del del Kosovo; Stevo Pendarovski, presidente della Macedonia del Nord; Aleksandar Vucic, presidente della Serbia; e Milorad Dodik, presidente di turno della presidenza della Bosnia-Erzegovina, e gli altri due esponenti Sefik Dzaferović e Zeljko Komsic. "La necessità di accelerare l'allargamento Ue ai Balcani occidentali sarà il messaggio del prossimo vertice di Brdo-Brioni", ha chiarito Pahor nel corso della sua recente visita a Belgrado, dopo l'incontro con l'omologo della Serbia, Aleksandar Vucic. Pahor ha sottolineato che l'allargamento ai Balcani occidentali "è una necessità geopolitica", aggiungendo che la preparazione del vertice è il motivo principale della sua visita in Serbia. Un altro elemento importante nel prossimo vertice, secondo Pahor, sarà l'idea di agevolare un'adesione all'Ue "più o meno contemporanea" di tutti i Paesi della regione. Il capo dello Stato sloveno ha aggiunto che il vertice del 17 maggio sarà il primo incontro in questo formato dopo un anno e mezzo. La nuova edizione del vertice, rimandata a causa della pandemia di Covid-19, si terrà quest'anno a Brdo pri Kranju, in Slovenia. (Seb)