Germania-Kosovo: oggi videoconferenza Merkel-Kurti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il dialogo Belgrado-Pristina, nei giorni scorsi il premier kosovaro Albin Kurti ha affermato che il Kosovo non farà ulteriori compromessi e farà della questione delle persone scomparse la principale priorità del dialogo. Il 14 febbraio il Kosovo ha tenuto elezioni parlamentari anticipate, in cui Vetevendosje ha ottenuto 58 seggi in Parlamento. I partiti politici più affermati, che sono stati al potere per la maggior parte della storia del Kosovo - la Lega Democratica del Kosovo (Ldk) e il Partito Democratico del Kosovo (Pdk) - hanno mantenuto rispettivamente 15 e 19 seggi. Il sostegno a Vetevendosje è raddoppiato dalle ultime elezioni dell'ottobre 2019, mentre Ldk e Pdk hanno perso rispettivamente 13 e 5 seggi. Le elezioni parlamentari sono arrivate dopo un anno turbolento nella politica del Kosovo, precisa il Consiglio di sicurezza. Nel febbraio 2020 Kurti è diventato il primo ministro dopo che il suo partito ha raggiunto un accordo di coalizione con l'Ldk. Una disputa sulla gestione della pandemia di Covid-19 ha portato al crollo della coalizione di governo a marzo, dopo di che il Parlamento ha licenziato l'esecutivo di Kurti con un voto di sfiducia. (Geb)