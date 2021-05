Droga: sequestrati 400 kg di cocaina in Kosovo, la droga transitava per Gioia Tauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati scoperti nel porto di Gioia Tauro oltre 400 chilogrammi di cocaina all'interno di un contenitore proveniente dal Brasile e diretto in Kosovo, nella città di Lipjan. La scoperta è stata fatta dal personale della Guardia di finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle dogane reggina. Gli autori del traffico internazionale di stupefacenti sono stati identificati tramite una consegna controllata internazionale, disposta dalla Dda di Reggio Calabria, attraverso una rogatoria nei confronti in Kosovo e in Albania, eseguita in territorio kosovaro. L'operazione ha portato al sequestro di 400 panetti di cocaina purissima, per un totale di 400 kg, nascosti in scatole contenenti ufficialmente "pollo". Inoltre, sono state fermate 25 persone, tra operai, impiegati ed autisti dell'azienda destinataria, tra i quali 7 in arresto per traffico internazionale di stupefacenti. Se immesso sul mercato lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 200 milioni di euro. (Ren)