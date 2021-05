Balcani: sequestro cocaina, ambasciatrice Kim elogia cooperazione tra Italia, Usa, Albania e Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forte cooperazione tra Italia, Stati Uniti, Albania e Kosovo ha reso possibile il sequestro di 400 chilogrammi di cocaina nella località kosovara di Ljpjan. Lo ha affermato l'ambasciatrice statunitense in Albania, Yuri Kim. Commentando sui propri social network l'operazione anti droga risultata nel sequestro in Kosovo della cocaina proveniente dal Brasile, l'ambasciatrice Usa ha elogiato il lavoro della Procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak) e della polizia albanese. "Hanno svolto un ruolo importante in questo attacco contro i trafficanti internazionali di droga e contro la criminalità organizzata", ha dichiarato Kim. (Alt)