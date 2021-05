Kosovo: presidente Osmani, operazione antidroga è esempio di cooperazione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande esempio di cooperazione internazionale tra le forze di sicurezza e ancora un'altra ragione per sostenere la meritata adesione del Kosovo all'Interpol. Così la presidente kosovara Vjosa Osmani ha commentato l'operazione antidroga che ha permesso il sequestro in Kosovo di 400 chilogrammi di cocaina proveniente dal Brasile. "Grazie Italia, Stati Uniti e Albania", ha aggiunto la presidente kosovara. La Guardia di finanza (Gdf), insieme alle polizie italiana, kosovara e albanese, hanno effettuato la più grande operazione anti droga mai avvenuta in Kosovo, sequestrando 400 chilogrammi di cocaina. "Oggi celebriamo questo grande successo intercontinentale", ha scritto su Twitter l'ambasciatore italiano a Pristina, Nicola Orlando, elogiando la cooperazione con il ministro dell'Interno kosovaro Xhelal Svecla e con le squadre operative. "Sono fiero della nostra cooperazione efficacie contro la criminalità", ha aggiunto il diplomatico italiano. (Alt)