Turismo: Msc, la Seaview nel Baltico dal prossimo luglio, partenze settimanali da Kiel (4)

- Le crociere nel Mar Baltico di Msc Seaview sono un ulteriore passo avanti nei più ampi piani di MSC Crociere per la ripartenza della propria flotta. Msc Grandiosa e Msc Seaside stanno attualmente navigando nel Mediterraneo occidentale e, ad agosto, a loro si affiancherà Msc Seashore per la sua stagione inaugurale. La più recente nave della Compagnia, Msc Virtuosa, inizierà invece la sua stagione inaugurale alla fine di questa settimana con un itinerario nel Regno Unito. Altre tre navi inizieranno presto le crociere nel Mediterraneo orientale: Msc Orchestra, Msc Splendida e Msc Magnifica. A causa dei pochi porti aperti nel Baltico e nei mari del Nord Msc Crociere è stata costretta a modificare i propri programmi per la stagione, che inizialmente prevedevano la partenza dai porti tedeschi di Warnemünde e Amburgo, rispettivamente per Msc Preziosa e Msc Musica. (Com)