Scuola: De Angelis (Lega), Zingaretti ritiri subito linee-guida gender e si scusi

- "Giù le mani dalla scuola. Zingaretti ritiri subito le linee-guida gender inviate dalla Regione Lazio - di cui è presidente - all'Ufficio scolastico regionale (Usr) e chieda scusa per questo tentativo tanto vergognoso quanto subdolo di introdurre nelle aule ideologie che nulla hanno a che vedere con insegnamenti e programmi scolastici". Così la deputata romana della Lega Sara De Angelis, membro della commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera. "Bene hanno fatto dirigenti scolastici - aggiunge - insegnanti e famiglie a protestare. Altrettanto bene ha fatto il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, ad informare subito i vertici del Miur. Zingaretti non faccia il pesce in barile. Si è fatto promotore di un'iniziativa che investe i minori senza un preventivo confronto con le famiglie. Sarebbe stato auspicabile, vista la sensibilità del tema, aprire un tavolo di confronto con tutte le associazioni che si interessano di scuola e formazione. Invece, per meri scopi ideologici, si è scelto di coinvolgere solo quelle che sostengono la teoria del gender".(Com)