Corruzione: rinnovato protocollo tra Carabinieri e Anac, intensificati controlli su appalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma, nella cornice del comando generale dell’Arma dei carabinieri, il comandante generale Teo Luzi, e il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, hanno firmato il rinnovo del protocollo d’intesa fra le due istituzioni da essi rappresentate. “La fruttuosa collaborazione, avviata con un primo protocollo nel 2015 – si legge in una nota - consentirà di agevolare e rafforzare ulteriormente i rapporti istituzionali, e di ottimizzare lo svolgimento delle attività previste dall’intesa. Grazie al protocollo sarà fornito supporto per l’attività di vigilanza e per lo svolgimento di ispezioni congiunte, oltre che un periodico scambio di dati e informazioni". Rispetto al precedente accordo, è stata segnalata "un’implementazione della collaborazione relativa agli appalti, per assicurare un più intenso controllo sull’osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e sicurezza alimentare con particolare riguardo alle commesse afferenti ai fabbisogni di scuole e strutture sanitarie pubbliche. Le aree di collaborazione fra l’Arma e l’Anac sono individuate nelle seguenti: la verifica della regolarità delle procedure di affidamento di contratti pubblici e della loro corretta esecuzione; la prevenzione della corruzione e vigilanza sul rispetto del Piano nazionale anticorruzione e dei piani e triennali di prevenzione della corruzione; obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico”. Grazie al presente protocollo l’Anac potrà anche avvalersi delle specifiche professionalità di personale dell’Arma territoriale, dei reparti speciali e dei carabinieri del comando unità forestali, ambientali e agroalimentari. (Ren)