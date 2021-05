Cina-Usa: caso Apple, Pechino respinge le accuse del “New York Times” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple, che nella Repubblica popolare assembla attualmente quasi tutti i suoi prodotti e genera un quinto delle sue entrate, avrebbe accettato nel 2017 – in ottemperanza a una legge promulgata da Pechino - di trasferire i dati dei suoi clienti cinesi in computer posseduti e gestiti da una compagnia di Stato cinese, la Guizhou-Cloud Big Data (Gcbd), di proprietà del governo provinciale di Guizhou. A quel punto sarebbero stati modificati i termini di adesione all’iCloud per i clienti cinesi, con l’inserimento di condizioni che garantiscono ad Apple e alla Gcbd “accesso a tutti i dati archiviati” e che consentono alle due compagnie di condividere tali dati tra loro. Prima di quell’accordo, scrive il “New York Times”, Apple aveva sempre negato di aver fornito alle autorità di Pechino i contenuti degli account iCloud dei suoi clienti cinesi. (segue) (Cip)