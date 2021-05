Ue: generale Graziano, combinare autonomia strategica e alleanza tradizionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro di “un'efficace difesa dell'Ue non può essere disegnato se non attraverso una combinazione equilibrata” di autonomia strategica “coerente e responsabile” e “alleanze tradizionali ma rafforzate e nuovi partenariati”. Tali strutture “completano” l'autonomia dell'Ue e la rendono “un fornitore credibile, ma anche uno dei migliori partner per la sicurezza”. È quanto affermato dal presidente del Comitato militare dell'Ue, il generale Claudio Graziano, nell'intervento che ha tenuto alla Conferenza di Berlino sulla sicurezza (Bsc), in corso in modalità virtuale. Il generale ha aggiunto: “Attendiamo con impazienza l'imminente Bussola strategica, come processo guidato dagli Stati membri, per affrontare adeguatamente questi argomenti e fornire chiare linee guida per la nostra pianificazione della difesa e della sicurezza”. (Geb)