Albania: ministra Salute Manastirliu, dipendenti settore turistico vaccinati entro maggio (2)

- Secondo quanto affermato ieri dal ministro dell'Ambiente e del Turismo di Tirana, le acque albanesi devono diventare parte delle attività di ricerca scientifica, anche in modo da garantire lo sviluppo dell'economia grazie al turismo nel rispetto delle regole. Secondo Klosi, l'economia marittima è appena iniziata a crescere in Albania e questo sviluppo deve avvenire nel rispetto delle regole per non danneggiarlo. "Il mare dovrebbe servire per la crescita della nuova economia del turismo costiero, che è quasi inesistente al giorno d'oggi in Albania", ha dichiarato il ministro albanese, assicurando che invece nei prossimi cinque anni il Paese sarà leader nel settore. "Vogliamo fortemente essere campioni del turismo nel Balcani e, senza dubbio, il mare è uno dei nostri asset più importanti in questo ambiente competitivo con gli altri Paesi della regione", ha concluso. (segue) (Alt)