Albania: ministra Salute Manastirliu, dipendenti settore turistico vaccinati entro maggio (3)

- Il governo albanese ha stanziato un fondo di 100 milioni di euro per il programma “Sviluppo del turismo”, in vista della ripartenza della stagione turistica estiva. È quanto annunciato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri albanese dopo la riunione odierna. La misura è finalizzata alla promozione dell’Albania nei Paesi internazionali, come destinazione turistica senza rischi legati al Covid, operante nel pieno rispetto delle misure per la sicurezza sanitaria. (Alt)