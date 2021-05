Roma: spaccio di droga, arrestato un 18enne a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l’attività antidroga dei carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca, nel periferico quartiere romano. Nel corso di una mirata attività volta al contrasto del traffico di stupefacenti nelle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca, in un appartamento di via dell’Archeologia, abitato da un 18enne, i carabinieri hanno trovato un vero e proprio supermarket della droga. Sono stati infatti recuperati e sequestrati 22,6 grammi di cocaina; 10,5 grammi di eroina e 81 grammi di hashish, già suddivisi in dosi. Il 18enne, già con precedenti, è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. (Rer)