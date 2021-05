Speciale energia: Birol (Iea), emissioni zero è una sfida possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop alla produzione di automobili a combustione interna entro il 2035. Dal 2030 installazione ogni anno di impianti eolici e fotovoltaici pari a quattro volte la potenza installata nel 2020 (che pure e stato un anno record per le energie rinnovabili). Nessuna nuova miniera di carbone o pozzo da cui estrarre petrolio o gas naturale. "Non ce n'è più bisogno", ammette il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (lea) Fatih Birol in una intervista a "la Repubblica". "Da qui al 2050 la domanda globale di greggio calerà del 75 per cento e quella di gas del 55". Una trasformazione epocale che promette di cambiare tutto. A cominciare proprio dalla lea, che nata nel 1974 per aiutare le nazioni a fronteggiare la crisi petrolio, pubblica un rapporto shock che indica ai governi come agire per decarbonizzare il comparto energetico e centrare l'obiettivo delle emissioni zero entro il 2050: NetZero by 2050: a Roadmap for the Global EnergySector. "E' una sfida colossale, forse la più grande mai affrontata dall'umanità. Ma le nostre analisi ci dicono anche che è fattibile. È però fondamentale sapere come agire. Molti grandi Paesi si sono impegnati ad azzerare le emissioni di CO2, entro i prossimi decenni, la maggior parte entro il 2050. Ma non tutti i decisori politici hanno compreso fino in fondo quali sono i cambiamenti necessari per decarbonizzare davvero il comparto energetico". (Res)