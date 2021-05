Speciale energia: Francia, Engie aumenterà investimenti nelle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Engie prevede di concentrare i suoi investimenti nelle energie rinnovabili, passando dalla capacità attuale di 3 Gw a 4 Gw tra il 2022 e il 2025, per poi arrivare a 6 Gw tra il 2026 e il 2030. Lo ha reso noto il gruppo in un comunicato. La capacità complessiva dovrebbe quindi arrivare a 50 Gw nel 2025 e 80 Gw nel 2030, contro i 31 Gw di oggi. Engie continuerà a sviluppare anche le infrastrutture, come le reti di trasporto di gas, e la produzione termica, come le centrali a gas. Il gruppo prevede inoltre la cessione delle attività dei servizi, ribattezzate "Bright". "La creazione di una gestione indipendente di "Bright" all'interno di Engie è una priorità", si legge nella nota. (Frp)