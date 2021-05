Speciale energia: Polonia, grave avaria in serata alla centrale elettrica di Belchatow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale elettrica di Belchatow, in Polonia, ha sofferto una grave avaria ieri sera. Lo comunica il portale "Onet". Nella centrale si sono fermati ben 10 degli undici blocchi. L'undicesimo è collegato a un'altra centrale, quella di Trebaczew, il che spiega il fatto che avesse continuato a operare. La situazione emergenziale ha richiesto l'importazione di energia dall'estero, principalmente Germania e Svezia. La centrale di Belchatow è il maggiore fornitore di energia elettrica in Polonia. Opera a carbone e produce circa il 20 per cento del fabbisogno energetico nazionale, ovvero quello di circa 11,5 milioni di famiglie. La società che la gestisce, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (Pge), ha comunicato che nella notte e questa mattina è stata in grado di riattivare sette blocchi produttivi. Pge è una società del Tesoro polacco che opera nella distribuzione dell'energia elettrica nel Paese. (Vap)