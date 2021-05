Speciale energia: Arrigoni-Ripamonti (Lega), urgente completare riforma gasivori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La competitività delle nostre imprese, "a maggior ragione a seguito della crisi pandemica, rappresenta un aspetto fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la ripresa economica dell’Italia, che è il secondo paese manifatturiero della Ue. Per le categorie cosiddette 'Hard To Abate' (carta, acciaio, chimica, cemento, alimentare, fonderie e vetro) che hanno un elevato utilizzo di energia, la competitività è legata in maniera diretta al costo del gas naturale italiano. Occorre quindi senza indugio completare la riforma dei gasivori, prevista dall’art. 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017), come avvenuto per la misura di agevolazione a favore delle aziende energivore elettriche (cosiddetto art. 39), che usufruiscono di un meccanismo ormai consolidato e funzionante". Lo dichiarano in una nota il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia della Lega, e il senatore Paolo Ripamonti, vicepresidente della commissione Attività produttive del Senato, firmatari di un’interrogazione depositata oggi a palazzo Madama, indirizza al ministro della Transizione ecologica Cingolani. "Nonostante l’Italia vanti una diversificazione di approvvigionamento invidiabile, da tempo il gas naturale italiano sconta un doppio gap di competitività rispetto al Nord Europa - continuano Arrigoni e Ripamonti - sia per il prezzo della commodity nel mercato all’ingrosso, sia per il trattamento delle componenti tariffarie, parafiscali e fiscali. La nostra industria attende da anni il varo della riforma per introdurre le agevolazioni degli oneri fiscali-parafiscali, già presenti invece in Germania, Francia e Regno Unito", spiegano i Senatori leghisti. "Considerato che il gas, come indicato nel Piano nazionale energia e clima, continuerà ad avere un ruolo importante nella transizione ecologica, anche perché in molti processi produttivi non vi sono attualmente alternative tecnologiche competitive al suo utilizzo, con la nostra interrogazione vogliamo chiedere al ministro se intende dare rapida attuazione alla richiamata misura di politica industriale e se il governo intenda assumere altre iniziative per garantire la competitività dell’industria manifatturiera italiana ad elevato utilizzo di gas naturale". (Com)