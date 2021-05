Speciale energia: accordo Eni gas e luce, Lnd e Corus per riqualificazione energetica del settore sportivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con quest’ accordo, abbiamo l’opportunità di coinvolgere il settore sportivo grazie anche alla lungimiranza della Lnd, in un cammino energetico virtuoso per perseguire, anche in questo specifico settore, il concetto che è possibile consumare l’energia meglio e meno grazie all’ausilio di tecnologie all’avanguardia e alle opportunità offerte dagli incentivi fiscali”, ha aggiunto Giorgio Fontana, responsabile Energy services di Eni gas e luce. “Riqualificare le strutture sportive consentirà alle società di far crescere al meglio gli atleti e le atlete in impianti all’avanguardia, contribuendo così a perseguire anche quegli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione che il nostro Paese si è prefissato”, ha spiegato. Anche Carlo Alberto Bonalumi, direttore generale di Corus, ha confermato l’importanza dell’accordo, evidenziando “la volontà di intervenire e renderci protagonisti mettendo a disposizione le nostre strutture, le certificazioni e le qualifiche a supporto delle società sportive affiliate a Lnd per la progettazione e la successiva messa in opera di soluzioni innovative per l’efficientamento energetico degli impianti”. (Com)