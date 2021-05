Repubblica Ceca-Serbia: presidente Zeman chiede scusa per bombardamento Jugoslavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ceco Milos Zeman ha chiesto scusa per il bombardamento Nato della Jugoslavia nel 1999. Lo ha fatto rivolgendosi al presidente serbo, Aleksandar Vucic, ricevuto oggi a Praga. Secondo Zeman, la Repubblica Ceca all'epoca aveva cercato alleati con i quali esprimere contrarietà al bombardamento, ma invano. Oggi ha quindi chiesto perdono al popolo serbo. Praga si era unita alla Nato soltanto pochi giorni prima, nello stesso marzo del 1999 e allora Zeman era a capo del governo. Le azioni della Nato furono secondo lui un errore o un atto di arroganza, mentre il suo sostegno all'iniziativa fu "una mancanza di coraggio". I serbi avevano espresso supporto per i cechi nel 1938 e nel 1968 e "noi li abbiamo ripagati bombardandoli. Ecco perché vorrei approfittare dell'opportunità per chiedere scusa personalmente", ha detto il capo dello Stato. Ringraziando l'omologo ceco, Vucic ha detto che le parole di Zeman verranno ricordate dai serbi e che finora nessuno ha fatto simili dichiarazioni sugli eventi del 1999. (Vap)