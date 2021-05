Cultura: Carbonaro (M5s), dopo chiusure apprezziamo il più possibile i musei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno di chiusure "ci ha fatto comprendere ancora di più l'importanza dei musei nelle nostre vite e nella vita di una comunità". Lo afferma Alessandra Carbonaro, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Cultura a Montecitorio, in occasione della Giornata internazionale dei musei. "Ora che possiamo finalmente tornarci, apprezziamoli il più possibile e non dimentichiamocene: dal più piccolo al più grande, questi luoghi custodiscono la nostra memoria e rendono immortale l'arte, espressione più intima della nostra civiltà", sottolinea. (Com)