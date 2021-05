Africa: Georgieva (Fmi), stanzieremo 650 miliardi di dollari per rilancio economie del continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) stanzierà 650 miliardi di dollari per il rilancio delle economie africane. Lo ha annunciato oggi la direttrice dell'Fmi, Kristalina Georgieva, in una dichiarazione rilasciata prima dei lavori di apertura del Vertice di Parigi sul sostegno alle economie africane. "Questo è un momento molto importante che ci consente di far incontrare i membri dei Paesi ricchi e di quelli in via di sviluppo, in particolare l'Africa. Dobbiamo far sì che la crescita africana torni ai livelli pre-Covid e dobbiamo stanziare le nostre risorse per favorire la crescita e lo sviluppo in Africa per la quale serve un'azione straordinaria", ha detto Georgieva, ricordando che quest'anno si prevede che l'economia dell'Africa crescerà solo del 3,2 per cento, mentre nel resto del mondo solo del 6 per cento. "Servono più investimenti pubblici e privati in Africa e possiamo riuscirci mobilizzando finanziamenti tramite le organizzazioni internazionali, i donatori bilaterali e, ovviamente, i Paesi stessi. La crescita e la stabilità in Africa significa prosperità e stabilità per tutti noi", ha aggiunto.(Frp)