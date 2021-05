Giovani: Fico su Giornata care leavers, impegno istituzioni per garantire opportunità di costruire futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Camera, "occorre, per un verso, offrire un sostegno materiale per le tante necessità quotidiane connesse al passaggio ad una vita 'autonoma'. Per altro verso, è cruciale promuovere un pieno sviluppo delle capacità e competenze di ciascun ragazzo ai fini del completamento dei percorsi di studio o dell'inserimento nel mondo del lavoro. Offrire a questi giovani l'opportunità di costruirsi il proprio futuro è una sfida che non possiamo permetterci di perdere. È su questioni come queste - conclude Fico - che si misura in termini concreti la capacità del nostro Paese di attuare quel modello di società democratica ed inclusiva disegnato dalla Costituzione". (Com)