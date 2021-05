Roma 2021: Calenda, imprenditori mi sostengono, sentono dovere di fare qualcosa per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, commentando un articolo di oggi de "Il Fatto Quotidiano" in cui si riferisce che il suo partito ha accumulato donazioni record da parte di imprenditori privati "nell'ultimo anno" per "un totale di 370 mila euro", in un tweet scrive: "È così, imprenditori di mercato, eccellenze nei rispettivi settori, credono che occorra fare qualcosa per Roma. In maggioranza sono del nord e senza alcun rapporto con lo Stato. Seguendo tutte le regole, sentono il dovere di dare una mano. Ne sono molto orgoglioso".(Rer)