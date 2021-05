Covid: si trovano per festa nazionale Norvegia, multati a Milano 24 studenti fuori sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventiquattro studenti fuori sede, tutti norvegesi, sono stati sanzionati per la normativa anti-Covid per aver partecipato a una festa in appartamento. Poco prima delle 22 di lunedì sera i Carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in via Ruggero Boscovich, zona Stazione Centrale, per una segnalazione di schiamazzi in un palazzo. I militari hanno subito individuato l'abitazione e scoperto che era in corso un party di giovani, tutti tra i 23 e i 25 anni e frequentatori dell'Università Bocconi. Ai Carabinieri hanno spiegato di essersi riuniti per celebrare il Giorno della Costituzione norvegese, il cui anniversario ricorre effettivamente il 17 maggio. (Rem)