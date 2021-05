Russia: Cremlino, Procura competente su licenziamenti per presunto sostegno a Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rispetto del codice del lavoro è una priorità e i dipendenti della metropolitana di Mosca, presumibilmente licenziati per aver sostenuto l'oppositore Aleksej Navalnyj, hanno il diritto di rivolgersi all'ufficio del Pubblico ministero se ravvisano una violazione delle leggi. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. In precedenza, alcuni media hanno riferito di licenziamenti dei dipendenti della metropolitana di Mosca e della holding televisiva di stato "Vgtrk", associando la cessazione di tali rapporti di lavoro alla presenza di dati personali nei database a sostegno di Navalnyj. "Non lo sappiamo per certo. È piuttosto una questione che è nelle prerogative del datore di lavoro. Prioritario qui è il rispetto del codice del lavoro", ha dichiarato il portavoce della presidenza russa, suggerendo che la decisione possa essere legata alla partecipazione degli interessati ad azioni illegali. "Se c'è una violazione del codice del lavoro, ei cittadini credono che queste violazioni abbiano avuto luogo, allora sono liberi di rivolgersi all'Ufficio del procuratore, questo è il dipartimento che garantisce il rispetto dello stato di diritto", ha aggiunto Peskov. In precedenza, diversi dipendenti della metropolitana di Mosca hanno riferito all'emittente "Dozhd" di essere stati indotti a presentare dimissioni, pena il licenziamento per assenteismo. Il sindacato dei lavoratori della metropolitana di Mosca ha annunciato che sta indagando sui motivi del licenziamento di massa che fornirà assistenza legale a coloro che ne faranno richiesta, ma invita ad evitare le "politicizzazioni". (Rum)