Roma: Unione inquilini, querelata delegata periferie della sindaca per accuse pesanti a sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione Unione Inquilini di Roma questa mattina ha presentato formale querela alla delegata della sindaca di Roma alle periferie, Federica Angeli, per le parole riportate sulla sua pagina Facebook lo scorso 18 febbraio in cui dichiarava a proposito delle deleghe sindacali che "migliaia di euro in questi anni sono finiti ai sindacati, alcuni dei quali hanno gestito il racket delle case popolari prendendo soldi per occupazioni abusive in combutta con le mafie locali, senza che molti affittuari lo sapessero". È quanto si legge in una nota dell'Unione inquilini. "Accuse pesanti dalle quali la sindaca Virginia Raggi e tantomeno l'assessora Valentina Vivarelli, proprio ieri a confronto con i sindacati sulle deleghe, non hanno mai preso chiara distanza - prosegue la nota -. Proprio dall'incontro di ieri con l'assessora si è evinto quanto l'uscita sulle deleghe sindacali sia stata puramente propagandistica, infatti della procedura sottoscritta nell'accordo del 2002 nulla è cambiato. Semplicemente si è cercato di infangare il nome di quei sindacati che da decenni offrono supporto, questo sì reale nelle periferie. Soprattutto in questo periodo di profonda sofferenza per tanti cittadini che a seguito della crisi economica sono completamente ignorati dalle istituzioni. L'assessora alle Politiche abitative infatti invece di occuparsi dei contributi affitto ancora non erogati, buoni casa fermi sulle scrivanie dei dirigenti, di graduatorie Erp bloccate, di assegnare e aumentare le case popolari, ovvero dei problemi reali delle persone, pensa bene di attaccare i sindacati - conclude la nota - che alla faccia della trasparenza sono stati ben poco ascoltati nonostante le continue richieste di confronto e proposte" (Com)